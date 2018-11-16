İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından "Van'da dünyaca ünlü markanın sırt çantasının satışı yasaklandı" iddiası

İçişleri Bakanlığı "Dikkat çekici giyim ve gıda yaşam malzemelerinin satışı takip edilecek" genelgesinin ardından Van'da sırt çantası kullanların takip edilği ve mağazalarda bulunan ürünlerin polis tarafından toplatılarak satışlarının da yasaklandığı iddia edildi. HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, toplumun kriminalize edilğini söyledi.

Van’da, polislerin sırt çantası kullananları takip ettiği iddia edildi. Polislerin özellikle, dağcılık sporuna ilgi duyanların tercih ettiği dünyaca ünlü Jack Wolsfkin markası sırt çantasını taşıyanları izlediği öne sürüldü.

Çanta satan mağazalara giden polislerin sırt çantalarını toplayarak satışını da yasakladığı iddia edildi.

ANF’nın haberine göre, Van’da kırsal bölgelerdeki gıda denetimlerinin ardından, sırt çantalarının toplanmasının altında yatan neden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 6 Eylül 2018 tarihli genelgesi var.

Soylu söz konusu genelgede, “Kolluk kuvvetlerince toptan satış yapan yerler ile büyük marketlerden ve bakkallardan alınan dikkat çekici giyim ve gıda yaşam malzemelerinin satışı takip edilecek ve istihbari faaliyetlere ağırlık verilecek. Yol kontrollerinde kamyonet, panelvan, minibüs gibi şüpheli araçlar detaylı aramalardan geçirilecek. Terör örgütü tarafından kullanılması muhtemel gıda ve yaşam malzemelerini aracında bulunduran şahısların yerleşim yeri ile yol güzergahı ve kaç kişilik malzeme götürdüğü hususları ayrıntılı olarak sorgulanacak” talimatını vermişti.

HDP’li Orhan: Toplum kriminalize ediliyor

Konuya ilişkin konuşan HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, 90’lı yıllarda yapıldığı gibi şimdi de hangi çantanın nerede, nasıl kullanılacağına dahi devlet güçlerinin karar verdiğini söyledi.

“Bu çantaya galiba ilgi yoğun olduğundan şüphelenmişler” diyen Orhan, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle toplumun günlük yaşamının bile kontrol altına alınmak istendiğini savundu.

Soylu’nun genelgesi ile 21. yüzyılda insanların giyeceği ayakkabı, taşıyacağı çantanın bile şekillendirilmek istendiğini savunan Orhan devamla şunları belirtti:

“Toplum adeta kriminalize ediliyor. Bu şekilde insanlarımız dar bir çerçeveye sıkıştırılarak tabi kılınmak, ayrıştırılmak istenmektedir. Bu tür uygulamalara derhal son verilmeli. İnsanlarımızın ne yiyeceğine Jandarma mı karar verecek? Bu tür uygulamalar toplumu baskı altına almak için yapılmakta ama sonuç alınmayacak uygulamalardır.”