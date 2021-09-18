İçişleri Bakanlığı: Gaziantep'te bombalı eylem engellendi

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'te Valilik binası arkasındaki parkta bulunan şüpheli paketin bomba imha ekiplerince patlatıldığını, paketin içinde el yapımı patlayıcı düzenek tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nce, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün kentte güvenlik güçleri, kamu kurum ve kuruluşları ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik eylem arayışı içinde olduğuna dair bilgiler edinilmesi üzerine, il genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Valilik binasının arkasındaki parkta el yapımı patlayıcı düzeneğin imha edildiği belirtilen açıklamada, "Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesi, Valilik binası arkasında bulunan 100'üncü Yıl Parkı içerisinde şüpheli paket görülmesi üzerine, bölgede gerekli tedbirler alındı. Bomba imha ekiplerince şüpheli paket, Jammer (Sinyal Bozucu) da kullanılarak kontrollü şekilde patlatıldı. İlk belirlemelere göre şüpheli paketin içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu tespit edildi" denildi. (DHA)