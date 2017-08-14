İçişleri Bakanlığı, Eren Bülbül'ün şehit düştüğü olayda ihmal araştıracak

İçişleri Bakanlığı, Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lıların açtığı ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubat Başçavus Ferhat Gedik'in şehit edilmesiyle ilgili olarak olayda ihmal olup olmadığını belirlemek için araştırma yapacak.

Habertürk gazetesinden Enis Yıldırım'ın haberine göreTrabzon Maçka’daki Köprüyanı Mahallesi’nde 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit edilmesi tüm Türkiye’yi yasa boğarken, Bülbül’ün aile bireylerinden bazıları tarafından gündeme getirilen ihmal iddialarının araştırılması için adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Maçka’da son 1 yılda 3 polis, 2 asker ve 1 sivil PKK terör örgütü üyeleri tarafından şehit edildi, 2 polis memuru ise yaralandı. Trabzon’da ilk kez bir çocuğun şehit edilmesi üzerine, İçişleri Bakanlığı’nın olayda ihmal olup olmadığının belirlenmesi için araştırma yapacağı öğrenildi.

Olayın ardından Eren Bülbül’ün ağabeyi Çağlar Bülbül, “15 yaşındaki çocuğu alıp çatışmaya götürüyorlar” ifadesini kullanmış, yengesi Aysel Bülbül’ün de “Köyün güvenliği için keşif yapılacaksa neden muhtar yerine çocuğumuz çağrılıyor?” dediği belirtilmişti. Maçka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı adli soruşturma sürerken, İçişleri Bakanlığı’nın idari soruşturma için Trabzon’a müfettişler göndereceği belirtildi.

Öte yandan Karadeniz Açılım Grubu üyesi olduğu belirlenen teröristlerin saldırısı sonucunda karnından yaralanan ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen polis memuru Namık Öztel’in tedavisi sürüyor. KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tedavi altında tutulan Öztel’in ifadesinin alınmasının ardından olayın aydınlığa kavuşacağı kaydedildi. Bakanlığın göndereceği müfettişlerin yaralı polisin de ifadesine başvuracağı ve olay yerinde inceleme yapacağı ifade edildi.

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