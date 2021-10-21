İçişleri Bakanlığı: Eren- 7 Operasyonu’nda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de Eren- 7 Operasyonunda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Tunceli Ovacık’ta operasyon sırasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Şehidimizin hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekimi, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın talimatıyla açığa alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."