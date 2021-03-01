İçişleri Bakanlığı duyurdu: Vergi borcu yapılandırmasında kısıtlama muafiyeti

İçişleri Bakanlığı, "Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımız ile vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak" açıklamasını yaptı.

Borç yapılandırmasının ilk taksitinden değerli konut vergisi ile basit usuldeki mükellefler için gelir vergisine kadar pek çok verginin son ödeme süresi bugün dolacak.

İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, borç yapılandıracak vatandaşların ve personelin saat 21.00'da başlayacak sokağa çıkma kısıtalamadan 23.59'a kadar muaf tutulduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresi bugün saat 24.00’te sona ereceğinden, ödeme yapmak üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımız ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, bugün 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00’e kadar muaf tutulacaktır."