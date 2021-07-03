İçişleri Bakanlığı duyurdu: Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın bu gece Türkiye'de olacak

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 2 Temmuz'da Brezilya’nın Sao Paulo kentinde, teslim olan kamuoyunda ‘Tosuncuk’ lakabıyla anılan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın bu gece Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

Bakanlık faaliyetlerine ilişkin aylık bilgilendirme toplantısı düzenleyen Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'Tosuncuk' lakabıyla tanınan, 'Çiftlik Bank' kurucusu Mehmet Aydın'ı Brezilya'dan Türkiye'ye getiren uçağın saat 09.50'de hareket ettiğini söyledi. Çataklı, "Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın ile ilgili 2018 yılında kırmızı bülten çıkarmıştık. 1 Temmuz'da Brezilya'da başkonsolosluğumuza gelerek teslim olmuştu. Bu haber alınır alınmaz gerek Interpol dairemiz gerekse Dışişleri Bakanlığı'mız karşı muhataplarıyla hemen irtibata geçtiler ve bağlantılar kurdular ve Interpol dairemizden bir ekip seri bir şekilde Brezilya'ya gönderildi. Yerel prosedürler de tamamlandıktan sonra arkadaşlarımız aldılar. Bugün sabah 09.50 sıralarında onu getirecek uçak hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye'de olacak. Geldiğinde de gerekli yasal işlemler kendisiyle ilgili ülkemizde gerçekleştirilecek" diye konuştu.

77 bini aşkın kişiyi milyonlarca lira dolandırıp yurt dışına kaçan kamuoyunda ‘Tosuncuk’ lakabıyla anılan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Brezilya’nın Sao Paulo kentinde teslim olmuştu.

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