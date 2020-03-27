İçişleri Bakanlığı duyurdu: 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanların araç muayeneleri ertelendi

İçişleri Bakanlığı, yeni tip Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, valiliklere gönderilen genelgede 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların motorlu araç muayenelerinin ertelendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların motorlu araç muayeneleri ertelendi. Bu kapsamdaki vatandaşlar, araç muayenelerini sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan 45 gün sonraya kadar yaptırabilecek.

Küresel salgın Koronavirüs'ün yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak için daha önce 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarını yasaklayan Bakanlık, söz konusu yasak kapsamında motorlu araçların muayeneleri için valiliklere genelge gönderdi.

Genelgede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34'üncü maddesinde, trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığının belirli zamanlarda muayene edileceği, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması halinde araç sahibine idari para cezası ve süre verileceği, verilen süre sonunda muayene yaptırılmazsa araçların trafikten men edileceğinin hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Ancak 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, evlerinden çıkamadıkları için araç muayenesini fiili imkansızlık nedeniyle yaptıramadıkları, bu durumda karşılaşacakları yaptırımların, sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan vatandaşları dışarı çıkmaya yönelttiği belirtildi.

Genelgede hem salgının yayılmasının önlenmesi hem de kendi sağlıkları açısından dışarı çıkmaları son derece riskli olan bu vatandaşların evlerinde kalmalarının salgınla mücadele için büyük öneme sahip olduğu vurgulanarak, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan/yasaklanan motorlu taşıt sahiplerinin sokağa çıkma yasağı ilan edildiği tarihten sonraki muayenelerinin ertelendiği bildirildi.

Bu kapsamda olanların araç muayenelerini yasaklamanın kaldırılmasından 45 gün sonrasına kadar Karayolları Trafik Kanununun 34'üncü maddesi kapsamında yaptırabileceği kaydedildi.

Bakanlık, söz konusu mevzuat hükümleri doğrultusunda, bu kapsamdaki vatandaşlara herhangi bir cezai işlem uygulanmamasını, trafik zabıtası tarafından kararların herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesini istedi.