-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DENETÇİ YARDIMCISI ALACAK ANKARA (A.A) - 17.01.2011 - İçişleri Bakanlığı dernekler denetçi yardımcısı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürlüğü ise sınavla müfettiş yardımcısı alacak. İçişleri Bakanlığı ile SHÇEK Genel Müdürlüğünün alımlara ilişkin duyuruları, 15 Ocak Cumartesi günkü Resmi Gazetede yayımlandı. Duyurulara göre, SHÇEK Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca yazılı ve sözlü sınav uygulanmak suretiyle toplam 23 müfettiş yardımcısı alınacak. Yazılı sınav, 19 Şubat 2011 günü Saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavın yapılacağı yer http://www.shcek.gov.tr internet adresinden ayrıca duyurulacak. Sınava hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile sosyal hizmetler, psikoloji ve çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarında en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yüksek öğretim kurulu tarafından kabul edilen yerli ve yabancı fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olanlar katılabilecek. Ayrıca adaylarda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, 27-28/06/2009 veya 10-11/07/2010 tarihli kamu personeli lisans seçme sınavlarının birinden KPSSP 109 puan türünden 70 ve daha üzeri puan almakta adaylarda aranacak şartlar arasında yer almakta. İstekliler, başvuru formunu ve sınava giriş şartlarını içeren ilan metnini, Ankara Ulus'ta bulunan SHÇEK Teftiş Kurulu Başkanlığından temin edebilecekler. Başvurular, 24 Ocak-4 Şubat 2011 tarihleri arasında saat 18.00'e kadar SHÇEK Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılacak. Yazılı sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı ve sözlü sınav sonuçları, http://www.shcek.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. -İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI ALACAK- İçişleri Bakanlığı ise sözlü sınavla, merkez teşkilatında genel idare hizmetleri (GİH) sınıfından 15 dernekler denetçi yardımcısı alacak. Sözlü sınav, 28 Şubat-2 Mart 2011 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınava en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olanlar katılabilecek. Adaylarda ayrıca ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP 59 bölümünde en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmaları da istenecek. Sınava katılabilmek için adaylar, iş talep formu ve istenilen belgeler ile birlikte 24-28 Ocak 2011 tarihleri arasında çalışma saatleri içinde, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde bulunan sınav bürosuna bizzat müracaat edecekler. Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecek. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isim listesi, İçişleri Bakanlığı (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde ilan edilecek.