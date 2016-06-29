İçişleri Bakanlığı, DBP'li Eruh Belediye Eş Başkanı'nı görevden aldı

Siirt'in Eruh ilçe Belediye Başkanı Eda Kilis ve belediye meclis üyesi Salih Özer, görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü üyeliği ile terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl hapis cezasına çarpıtılan DBP'li Belediye Başkanı Eda Kilis ile aynı suçtan hakkında dava açılan belediye meclis üyesi Salih Özer'i, görevden uzaklaştırılmasını kararlaştırdı.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Kilis hakkında “Terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak” suçundan yürütülen 5 ayrı soruşturmanın daha bulunduğu belirtildi.

Eski Eruh Belediye Başkanı Hüseyin Kılıç da, sosyal medya hesabından yaptığı özerklik açıklamalarının ardından 8 Eylül 2015 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmış, belediye meclisinde yapılan seçim sonucunda Eda Kilis, Eruh Belediye Başkanlığı'na getirilmişti.