İçişleri Bakanlığı: Covid-19 tedbirlerine uymayan 150 iş yeri sahibi ile 3 bin 930 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı'nca ülke genelinde dün yapılan uygulamalarda Covid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 150 iş yeri sahibine para cezası kesildi. "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında Covid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 3 bin 930 kişi hakkında idari ve adli işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde dün yapılan uygulamalarda Covid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 150 iş yeri sahibi ve 3 bin 930 kişiye para cezası kesildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince dün 08.00- 24.00 saatleri arasında ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirdiği belirtildi.

Ramazan Bayramı süresince uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin denetlendiği açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Denetimlerde, süresiz kapatılan iş yerlerinin alınan karara uyup uymadıkları, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde hizmet verip vermedikleri kontrol edildi. Denetimlerde semt pazarı, fırın, akaryakıt istasyonu gibi iş yerlerinde içeride ve dışarıda sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna, marketlerin ise 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul etmesi kurallarına riayet edip etmediklerine bakıldı. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına tabii tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü vatandaşların alınan karara uyup uymadığı da denetlendi."

743 aranan şahıs tespit edildi

Açıklamada, uygulama kapsamında sorgulanan kişiler arasında 743 aranan şahısın tespit edildiği ve 31 kişinin de gözaltına alındığı belirtilerek, "Sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 260, sokağa çıkma kısıtlamasına tabii 20 yaş altı 1384 ve 65 yaş ve üzeri 286 olmak üzere toplam 3 bin 930 kişiye adli ve idari işlem uygulandı. Uygulamada 159 bin 694 araç kontrol edilirken, 98 bin 862 araç sürücüye idari para cezası verildi. 103 bin 785 iş yeri denetlendiği uygulamada, süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 17, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 18 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 115 olmak üzere toplam 150 iş yeri işletmecisine idari ve adli para cezası uygulandı" denildi.