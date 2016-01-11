İçişleri Bakanlığı: Cizre, Silopi, Sur ve Nusaybin'de nüfusun yüzde 22’si göç etti

AKP'nin Afyon kampında milletvekillerine verilen bilgilere göre; Cizre, Silopi, Sur ve Nusaybin toplam nüfusunun yüzde 22'si göç etti. Etkilenen esnaf sayısı 10.300'e ulaştı.

Al Jazeera’dan Didem Özel Tümer’in haberine göre; İçişleri Bakanlığı Güneydoğu’da ilan ettiği sokağa çıkma yasağı ve çatışmalarla Türkiye’nin gündeminde olan 4 ilçeye ilişkin bilanço çıkardı. İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından AKP’nin Afyon kampında düzenlenen ‘Terörle Mücadele ve İç Güvenlik’ oturumunda bu bilanço milletvekillerine aktarıldı.

Nüfusun yüzde 22’si göç etti

Şırnak’ın Cizre ve Silopi, Diyarbakır’ın Sur ve Mardin’in Nusaybin ilçelerinin toplam nüfusu olan 439.000 kişinin yüzde 50’si bölgedeki çatışmalardan etkilendi. Etkilenen nüfus sayısı 220.400 olarak açıklandı. 4 ilçeden göç edenlerin sayısı ise 93.000 ulaştı; yani 4 ilçe nüfusunun yüzde 22’si göç etti. Bakanlık süreçte etkilenen esnaf sayısını ise 10.300 olarak tespit etti.

Elde edilen verilere göre Şırnak’ın Cizre ilçesinin nüfusu 113.000. Bu ilçede olayların yaşandığı mahallelerde etkilenen nüfus 94.000, göç eden nüfus ise 25.000 olarak tespit edildi. Cizre’de sokağa çıkma yasağı ve çatışmalardan etkilenen esnaf sayısı 3600.

Şırnak’ın Silopi ilçesinin nüfusu 88.000. Etkilenen mahalle nüfusu 62.400. İlçede göç edenlerin sayısı ise 30.000. Etkilenen esnaf sayısı 3.000.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinin nüfusu 122.000. Sur’da 18.000 kişi göç etti. Etkilenen esnaf 1.500.

Mardin’in Nusaybin ilçesinin nüfusu ise 116.000. Bakanlık etkilenen nüfusu 39.000, göç eden nüfusu ise 20.000 olarak tespit etti. İlçede olaylardan etkilenen esnaf sayısı ise 2200.

Sadece 18 sivilin öldüğü iddia ediliyor

İçişleri Bakanı Ala, öldürülen PKK’lı, asker ve yaralı güvenlik elemanları ile olaylar sırasında yaşamını yitiren siviller hakkında da milletvekillerine bilgi verdi.

Ala’nın sunumuna göre; “Cizre’de 233 PKK’lı 173’ü öldürüldü, 18’i yaralı olarak ele geçirildi. 42 gözaltı var.

Silopi’de 125 PKK’lı 27’si öldürüldü, 4’ü yaralı olarak ele geçirildi. 94 gözaltı var.

Sur’da 123 PKK’lı 67’si öldürüldü, 3’ü yaralı olarak ele geçirildi. 41 gözaltı var.

Dargeçit’te 45 PKK’lı 32’si öldürüldü, 3’ü yaralı olarak ele geçirildi. 10 gözaltı var

Nusaybin’de ise 3 PKK’lı öldürüldü.

Yapılan sunuma göre, operasyon yapılan il ve ilçelerde görev alan asker ve polis güvenlik gücü sayısı 14.068. Bunların 6.182’si asker, 7.889’si ise polis.

Asker, polis ve geçici köy korucusu olmak üzere güvenlik güçlerinden 24 kişi hayatını kaybettiği ve 24 kişiden 16’sı asker, 7’si polis, 1’i ise geçici köy korucusu olduğu belirtildi. Güvenlik güçlerinin yaralı sayısı 264.”

Ölen siviller ise 18. En çok Cizre’de siviller yaşamını yitirdi. Cizre’de 14, Silopi’de 1, Dargeçit’te 2 ve Sur’da 1 sivil hayatını kaybetti. Ala, sivillerin yaklaşık yarısının ölüm sebebinin tespit edilemediğini, diğerlerinin ise PKK tarafından öldürüldüğünü iddia etti.