İçişleri Bakanlığı: Canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan IŞİD'li Küçükmece'de yakalandı

İçişleri Bakanlığı, canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan IŞİD'li Anas Abbud Alşahi Bnaman'ın Küçükmece'de yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyeti İstihbarat, Terörle Mücadele birimlerince DEAŞ Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubu Küçükçekmece ilçesinde bir adrese bugün düzenlenen operasyonla yakalandı." ifadesini kullandı.