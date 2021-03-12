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İçişleri Bakanlığı: İllegal yollarla ülkemize giren PYD/YPG'li terörist yakalandı; 10 kg patlamaya hazır EYP bulundu

12 Mart 2021 19:50

İçişleri Bakanlığı, PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 4 şahsın illegal yollardan Türkiye'ye girdiğini ve çantalarında yapılan aramada çok sayıda patlayıcı olduğunu açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa/Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahsın illegal yollardan ülkemize geçtiği tespit edildi. Şahıslardan birinin PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Teröristin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye 1 adet USB bellek ele geçirildi. USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 kg patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi" 

içişleri bakanlığıpydbomba
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