İçişleri Bakanlığı: İllegal yollarla ülkemize giren PYD/YPG'li terörist yakalandı; 10 kg patlamaya hazır EYP bulundu

İçişleri Bakanlığı, PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 4 şahsın illegal yollardan Türkiye'ye girdiğini ve çantalarında yapılan aramada çok sayıda patlayıcı olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa/Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahsın illegal yollardan ülkemize geçtiği tespit edildi. Şahıslardan birinin PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Teröristin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye 1 adet USB bellek ele geçirildi. USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 kg patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi"