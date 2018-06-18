İçişleri Bakanlığı: Bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)-İÇİŞLERİ Bakanlığı\'ndan, yurt içinde son bir haftada yapılan operasyonlarda 7\'si sözde üst düzey 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 11-18 Haziran tarihleri arasında Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 43 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 326\'sı terör olmak üzere toplam 3 bin 691 kişi gözaltına alındı.

7\'Sİ SÖZDE ÜST DÜZEY

Açıklamada ayrıca yurt içinde yapılan operasyonda 22 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

\"Aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi gri kategoride bulunan; Leheng Argeş kod adlı Ramazan Yasugey, Taylan kod adlı Erkan Ordu, Ferhat Dersim kod adlı Ertan Erol, Botan kod adlı Veli Taşkıran ile \'sözde sorumlu\' olduğu tespit edilen Rezan Ulaş kod adlı Erkan Kaftar, Jir Kamışla kod adlı Ayat Mahmet, Dilovan Bahtiyar kod adlı Fatih Kırtay adlı teröristlerin de bulunduğu 7\'si sözde üst düzey olmak üzere toplam 22 (10 ölü, 4 sağ, 8 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir.\"

467 ADET EL BOMBASI İMHA EDİLDİ

Yapılan operasyonlar kapsamında, Ağrı, Hakkari ve Van\'da 5 sığınağın kullanılmaz hale getirildiği belirtilerek, \"165’i ağır ve uzun namlulu (14 Makineli Tüfek, 13 Roket/Havan/Füze, 7 Kanas, 131 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 171 silah, 467 adet el bombası, 240 bin adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiş, 21 kilo patlayıcı madde, 35 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiştir\" denildi.

3 BİN 293 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele kapsamında 2 bin 504 operasyonun gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, \"1.098 kilo esrar, 280 kilo eroin, 5 kilo sentetik kannabinoid, 3,4 kilo metamfetamin, 3.674 adet ectasy, 2.996.017 adet captagon, 43.084 adet sentetik ecza, 36.785 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Ayrıca; 292.894 paket kaçak sigara, 10.209 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 3.293 kişi gözaltına alınmıştır\" ifadelerine yer verildi.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 373 şüpheli gözaltına alınırken, 72 kilo esrar, 2,2 kilo eroin, 0,2 kilo kokain, 2,4 kilo sentetik kannabinoid, 3 kilo metamfetamin, 3 bin 603 adet ecstasy, 145 adet captagon, 22 bin 173 adet sentetik ecza, 980 kök kenevir ve 9 tabanca/tüfek ele geçirildiği belirtildi.

ASAYİŞ UYGULAMALARI

Ramazan Bayramı öncesi \'Türkiye Huzur Arife Uygulaması\'nın gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, \"Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için, 4+1 personel ile hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin içinde bulunduğu ekiplerimiz tarafından ülke genelinde 13-14 Haziran tarihlerinde 3 bin 39 uygulama noktasında 28 bin 236 personelin katılımıyla \'Türkiye Huzur Arife Uygulaması\' yapılmıştır. Uygulamada; 184 bin 900 şahıs, 31 bin 585 araç, 3 bin 921 işyeri kontrol edilmiş, 240 aranan şahıs yakalanarak 113 araca işlem yapılmıştır\" denildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Yapılan açıklamada, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren bin 422 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığı ve tespit edilen 251 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 470’i denizlerde olmak üzere toplam 3 bin 231 düzensiz göçmen yakalandığı,, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 72 organizatör gözaltına alındığı bildirildi.