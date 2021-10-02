İçişleri Bakanlığı: Bingöl'deki bombalı saldırıda iki işçi şehit oldu

İçişleri Bakanlığı Bingöl’de elektrik şirketine ait aracın geçişi sırasında yoldaki patlayıcının patlatılması sonucu iki işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, saldırıdan PKK'yı sorumlu tuttu.

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde, elektrik şirketine ait aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan patlayıcının patlatılması sonucu iki işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, saldırının PKK mensuplarınca düzenlendiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullandıldı:

"Bugün saat 11.00 sıralarında Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı Köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş’ye ait aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçi şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Bombalı saldırının ardından güvenlik güçlerimizce bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."