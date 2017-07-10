İçişleri Bakanlığı: Bin 182 kişi terörden gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı son bir hafta içinde yürütülen operasyonlarda 3 Temmuz'dan bu yana terör örgütleriyle ilişkili bin 182 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, 3 ila 10 Temmuz'da yurt çapında toplam bin 124 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 47 terörist öldürüldü, toplam 69 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'ya yönelik polis operasyonlarında 555 kişi yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ ile ilişkili 520 kişinin de gözaltına alındığı hafta boyunca uyuşturucu tacirlerine karşı da operasyonlar vardı. Ülke genelindeki 'narko sokak - 2' uygulamasında 35 bin 662 kişi sorgulandı, 230 kişi gözaltına alındı. Sokak satıcılarına yönelik 33 ilde harekete geçen polis ekipleri, 195 şüpheliyi gözaltına aldı.