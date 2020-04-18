Mersin Belediyesi: İçişleri Bakanlığı bedava ekmek dağıtımını yasakladı; Halk Ekmek yasak boyunca 75 yerine 50 kuruşa satılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın genelgeyle belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımını yasaklaması nedeniyle geçen hafta sonu yapılan ücretsiz ekmek dağıtımının bu hafta sonu uygulanamayacağını belirtti. Belediye, Halk Ekmek büfelerinin yasak boyunca ekmeği 75 kuruş yerine 50 kuruşa halka ulaştıracağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 16 Nisan'da 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Genelgede ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından, her mahalle ivedilikle ekmek dağıtım planı yapılacağı, bu planda ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirleneceği ifade edildi. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebileceği kaydedildi.

TIKLAYIN - İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin yeni genelge: Sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek

Genelgeyle sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 şehirde belediyelerin bedava ekmek dağıtımının yasaklanmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Belediye bu hafta sonu bedava ekmek dağıtamayacaklarını ifade ederek; Halk Ekmek büfelerinin, 50 kuruşa ekmeği halka ulaştıracağını belirtti.

Mansur Yavaş: Pazartesi gününden itibaren 100 binin üzerinde koli dağıtacağız

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da yasak nedeniyle sosyal yardım paketlerinin dağıtılamadığını ancak pazartesi gününden itibaren 100 binden fazla kolinin dağıtılacağını duyurdu. Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde: