İçişleri Bakanlığı: Avukat Aytaç Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Avukat Aytaç Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında 1'i Afgan uyruklu, 1'i PKK'dan kaydı bulunan 3 göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandı" denildi.

Bakanlık, "emniyetin Ünsal'ın hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattığını" duyurdu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Ünsal'ın yakalandığı araçta yapılan aramada Meriç Nehrinden geçmek için kullanılacak 1 adet bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirildi. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından, DHKP-C'nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmış, girdiği cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonrası sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edilmişti."

Aytaç Ünsal'ın annesi emekli hâkim Nermin Ünsal, Halk TV'ye oğlunun sağlık durumunun iyi olmadığını söyledi. Ünsal konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık durumu iyi değildi. Sinir iltihabı vardı, bir sürü sıkıntısı vardı ve tedavi görüyordu. Bir yıl infaz durdurması vardı. Az önce polisler aradılar ve kaçma şüphesiyle gözaltına alındığını söylediler. Daha hastaneden başladılar rahatsız etmeye tahliye olur olmaz. Özel bir hastaneye yatmıştı, baskıyla hastaneden çıkardılar. Ben emekli hakimim. Hakim evine götürdüm Sarıyer’deki. Yolculuk yapabilecek durumda değildi. Hakim evinden derhal çıkacaksınız diye gece yarısı 1’de aradılar. Sabah oradan alıp bir eve götürdüm. Annem rahatsız olunca memleketime gitmek durumunda kaldım. Bu defe Aytaç evde kalırken, 15 gün kadar önce, sabaha karşı zile basmadan kapısını kırıp içeri girmişler. Onlarca polis memuru, bu korona ortamında, uzun namlulu silahlarla. Şüpheli olabilir arama kararıyla. Bütün eşyalarını didik didik aramışlar."