İçişleri Bakanlığı: Antep'teki saldırıda güvenlik zaafiyeti yok

Gaziantep'teki saldırıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'güvenlik zaafiyeti' iddialarının doğru olmadığı belirtildi.

9 kişinin öldüğü 68 kişinin de yaralandığı saldırının ardından 'istihbarat zaafiyeti' tartışması başlamıştı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, saldırıda emniyet güçlerinin zaafiyeti olduğuna yönelik bir açıklamada bulunmuştu.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından da reddedilen iddialar üzerine İçişleri Bakanlığ'ndan bir açıklama yapıldı.

Saldırıda herhangi bir 'güvenlik zaaafiyeti'nin söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada "İddialar güvenlik personelinin azmini etkileyemez" denildi.

Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklama şöyle:

"Son günlerde bazı basın ve yayın organlarında yer alan Gaziantep Milletvekili Sayın Şamil Tayyar’ın beyanlarına dayalı haber ve değerlendirmeler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Gaziantep İlimizde yaşanan menfur bombalama olayı öncesi istihbarat zaafının olduğuna ve istihbarat bilgilerinin kullanılmadığına ilişkin; herhangi bir somut bilgi, belge ve olguya dayanamayan bu iddia, haber ve değerlendirmelerin gerçekle ilgisi yoktur.

Güvenlik personelimizin çalışma azmi ve motivasyonunu bozma amacını da içerebilecek nitelikteki bu tür açıklama, haber ve yorumlar güvenlik güçlerimizin çalışma azim ve gayretini olumsuz etkileyemeyecektir.

Tüm güvenlik personelimiz, her zaman olduğu gibi ülke güvenliği ve milletimizin huzuru için özverili çalışmalarını kararlılıkla devam ettirmektedirler.