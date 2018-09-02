İçişleri Bakanlığı: Ak Parti Van İl Başkanlığı'na bombalı araç saldırısının faili etkisiz hale getirildi

Hakkâri-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'nde gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda 7 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklama, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'ne yakın hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi" denilirken, "'Dijvar Gevda' kod adlı Yılmaz Aşan’ın, 12 Eylül 2016'de 50 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan AK Parti Van İl Başkanlığı'na ve polis kontrol noktasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden olduğu" belirtildi.