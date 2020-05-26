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İçişleri Bakanlığı: Aile içi ve kadına yönelik şiddet dünyada arttı, Türkiye'de düştü

26 Mayıs 2020 17:20

İçişlerİ Bakanlığı'nca, dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını döneminde dünya genelinde aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının artarken, Türkiye'de bu olayların azaldığı bildirildi. Yılın 4 aylık döneminde meydana gelen kadın cinayetlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 oranında düştüğü savunuldu.

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