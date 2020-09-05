İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yılbaşından bugüne kadar 169 kadın cinayete kurban gitti

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Yılbaşından bugüne kadar kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadın sayısı 169'dur" dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Açıklamada 38 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı yaptığı açıklamada "Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir" dedi. Öte yandan Çataklı yılbaşından bu yana cinayete kurban giden kadın sayısının da 169 oluğunu açıkladı.