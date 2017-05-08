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İçişleri Bakanlığı açıkladı; sosyal medya operasyonunda son 1 haftada 41 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınanlar 'terör propagandası' yapmakla suçlanıyor

08 Mayıs 2017 18:37

İçişleri Bakanlığı, 1–8 Mayıs tarihleri arasında siber suçlarla mücadeleye yönelik yürütülen operasyonlarda 41 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 261 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 120 kişiden 41’i gözaltına alınmıştır.”

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