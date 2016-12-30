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İçişleri Bakanlığı: 94 derneğin faaliyeti durduruldu

Bakanlık, daha önceden 375 derneğin kapatılmasına karar vermişti

30 Aralık 2016 19:38

İçişleri Bakanlığı, 94 derneğin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

OHAL Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla 20 ilimizde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen; FETÖ bağlantılı 42, PKK/KCK bağlantılı 26, DHKP-C bağlantılı 3, diğer  aşırı sol örgütlerle bağlantılı 19  ve DEAŞ bağlantılı 4 olmak üzere 94 derneğin faaliyetleri valiliklerimizce durdurulmuştur.

Bunlara ilişkin inceleme, değerlendirme çalışmaları devam etmekte olup, terör örgütleri ile irtibatlı tüm yapı, grup, oluşum, kurum ve kuruluşlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Daha önce, 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK ve 22 Kasım 2016 tarih ve 677 sayılı KHK’lar ile; FETÖ bağlantılı 1108, PKK/KCK bağlantılı 189, DHKP-C bağlantılı 20 ve DEAŞ bağlantılı 8 olmak üzere toplam 1325 dernek kapatılmıştır.

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