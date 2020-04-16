İçişleri Bakanlığı: 772 semt ve mahalle pazarında uygulanan denetimlerde 342 esnaf ve müşteriye adli ve idari işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında denetim uyguladı. Bakanlık, sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgâh arası 3 metre mesafe kurallarına uymayan 342 pazar esnafı-müşteriye adli ve idari işlem uygulandığını duyurdu.

Türkiye yeni tip Koronavirüs ile dört bir koldan savaşırken, alınan önlemlerin semt pazarlarına uğramadığı görülüyor. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar pazarlara akın etti.

Geçen haftalara göre daha da dolu olan pazarlarda "seçmece ürün" yasağına rağmen vatandaşların ürünleri tek tek eliyle seçmesi ve tezgahların önünde sosyal mesafeye kuralının hiçe sayılması dikkat çekti. Pazara alışverişe gelenler, 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadı. Pazar girişlerinde zabıta ekiplerinin tek tek uyarıları ve maske dağıtımına rağmen çok sayıda vatandaş uyarıları kulak arkası etti.

Bazı pazarcı esnafının da eldivensiz ve maskesiz satış yaptığı görüldü. Zabıta, pazar içerisinde esnafa maskesiz, eldivensiz bulunmamaları için sık sık anons yaptı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı dün 81 ilde toplam 3 bin 95 polis ve jandarma personelinin katılımı ile mahalle ve semt pazarlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ülke genelinde 772 semt ve mahalle pazarının kontrol edildiği denetimlerde maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgâh arası 3 metre mesafe ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 342 pazar esnafı/ müşteriye adli ve idari işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında; 81 il Valiliğine 27 Mart tarihinde ek genelge göndermiş, genelge ile semt ve mahalle pazarlarında, tezgâhlar arası mesafe ve pazar yerlerindeki müşteri sayısı ve pazarlarda sosyal mesafe ve sosyal izolasyona kuraları yeniden düzenlenmişti.

Söz konusu genelgeyle ülke genelindeki semt ve mahalle pazarlarında sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi dışında ürün satışını yapılmaması, tezgahlar arasındaki mesafenin en az 3 metre olması, pazar yeri alanına aynı anda alınacak müşteri sayısının esnaf sayısının 2 katını aşmaması, satıcı ve müşterilerin maske kullanma zorunluluğu getirildi.