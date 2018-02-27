İçişleri Bakanlığı, 71 ülkeye 100 müşavir gönderecek. İçişleri müşavirlerine, ayda 5-7 bin dolar maaş ödeneceği iddia edilirken, İtalya, Rusya gibi ülkelere 3'er, ABD'ye ise 6 müşavir birden atanacak.

Sözcü'de yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı'nca yurtdışına atanacak müşavirler, bakanlık mensupları, 1. sınıf emniyet müdürü ya da rütbesi binbaşı-tümgeneral arasındaki hiyerarşide yer alan jandarma ve sahil güvenlik personeli arasından belirlenecek. Müşavir gönderilecek yerler arasında Kenya, Zambia, Moritanya, Nijerya, Şili, Uganda, Sudan, Cibuti gibi ülkeler de bulunuyor. İçişleri müşavirleri sınır aşan suçlar konusunda çalışma yapacak, ilgili ülkenin içişleri ve emniyet teşkilatı ile ilişkide bulunacak.

Türkiye, 4 kıtada 135 büyükelçilik, 86 başkonsolosluk, 13 daimi temsilcilik ve bir ticaret ofisi olmak üzere 235 dış temsilciliğinde her bakanlıktan müşavir ve ataşeye sahip.