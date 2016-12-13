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İçişleri Bakanlığı: 568 kişi gözaltına alındı

Bakanlık, 12-13 Aralık'taki operasyonlara ilişkin açıklamada il il gözaltına alınanların sayısını verdi

13 Aralık 2016 20:14

İçişler Bakanlığı, Beşiktaş’taki saldırıya ilişkin olarak 28 ilde 568 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada "PKK/KCK terör örgütüne yönelik, 12-13 Aralık 2016 tarihlerinde 28 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 568 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle: 


        ADANA

PKK/KCK terör örgütüne üye olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak suçlarından aralarında HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 29 şahısyakalanarak gözaltına alınmıştır.

        ANKARA

PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen, aralarında HDP yöneticisinin de bulunduğu 17 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        ANTALYA

Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 7 şahıs, terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 7 şahıs olmak üzere 14 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        ARDAHAN

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        BALIKESİR

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak, finansal destek sağlamak suçlarından dolayı HDP il ve ilçe yöneticilerinden toplam 8 şahısyakalanarak gözaltına alınmıştır.

        BATMAN

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        BİNGÖL/Karlıova

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        BİTLİS

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 23 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        DİYARBAKIR

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 19 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        ELAZIĞ/Karakoçan

PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        ERZİNCAN

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        ESKİŞEHİR

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından aralarında HDP yöneticisinin de bulunduğu 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        GAZİANTEP

PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen aralarında HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 43 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        HAKKARİ

PKK/KCK terör örgütü adına, sözde Siyaset Akademisi, sözde Kent Meclisi ve buna bağlı alt yapılanmalar içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 8 şahısyakalanarak gözaltına alınmıştır.

        IĞDIR

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        İSTANBUL

PKK/KCK terör örgütünün siyasi yapılanması ile HDP İl yönetiminde faaliyet gösteren 23 şahıs ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 14 şahıs olmak üzere toplam 37 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        İZMİR

Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        KARS/Kağızman

PKK/KCK terör örgütü adına yardım ve yataklık yaptıkları, eylem ve faaliyette bulundukları değerlendirilen aralarında DBP İlçe yöneticilerinin de bulunduğu toplam 3 şahısyakalanarak gözaltına alınmıştır.

        KAYSERİ

PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        MANİSA

PKK/KCK terör örgütü adına gerçekleştirilen eylem ve faaliyetleri organize ettikleri tespit edilen aralarında HDP İl ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        MARDİN

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        MERSİN

PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen aralarında HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 93 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        SİİRT

PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        ŞANLIURFA

PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 194 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        ŞIRNAK

PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösterdiği değerlendirilen 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        TEKİRDAĞ

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        TUNCELİ

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        VAN

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

 

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