İçişleri Bakanlığı: 568 kişi gözaltına alındı

İçişler Bakanlığı, Beşiktaş’taki saldırıya ilişkin olarak 28 ilde 568 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada "PKK/KCK terör örgütüne yönelik, 12-13 Aralık 2016 tarihlerinde 28 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 568 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:



ADANA

PKK/KCK terör örgütüne üye olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak suçlarından aralarında HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 29 şahısyakalanarak gözaltına alınmıştır.

ANKARA

PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen, aralarında HDP yöneticisinin de bulunduğu 17 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

ANTALYA

Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 7 şahıs, terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 7 şahıs olmak üzere 14 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

ARDAHAN

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

BALIKESİR

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak, finansal destek sağlamak suçlarından dolayı HDP il ve ilçe yöneticilerinden toplam 8 şahısyakalanarak gözaltına alınmıştır.

BATMAN

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

BİNGÖL/Karlıova

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

BİTLİS

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 23 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

DİYARBAKIR

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 19 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

ELAZIĞ/Karakoçan

PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

ERZİNCAN

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

ESKİŞEHİR

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından aralarında HDP yöneticisinin de bulunduğu 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

GAZİANTEP

PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen aralarında HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 43 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

HAKKARİ

PKK/KCK terör örgütü adına, sözde Siyaset Akademisi, sözde Kent Meclisi ve buna bağlı alt yapılanmalar içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 8 şahısyakalanarak gözaltına alınmıştır.

IĞDIR

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

İSTANBUL

PKK/KCK terör örgütünün siyasi yapılanması ile HDP İl yönetiminde faaliyet gösteren 23 şahıs ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 14 şahıs olmak üzere toplam 37 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

İZMİR

Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

KARS/Kağızman

PKK/KCK terör örgütü adına yardım ve yataklık yaptıkları, eylem ve faaliyette bulundukları değerlendirilen aralarında DBP İlçe yöneticilerinin de bulunduğu toplam 3 şahısyakalanarak gözaltına alınmıştır.

KAYSERİ

PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

MANİSA

PKK/KCK terör örgütü adına gerçekleştirilen eylem ve faaliyetleri organize ettikleri tespit edilen aralarında HDP İl ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

MARDİN

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

MERSİN

PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen aralarında HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 93 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

SİİRT

PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

ŞANLIURFA

PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 194 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

ŞIRNAK

PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösterdiği değerlendirilen 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

TEKİRDAĞ

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

TUNCELİ

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

VAN

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.