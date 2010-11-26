-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 55 KAYMAKAM ALACAK ANKARA (A.A) - 26.11.2010 - İçişleri Bakanlığı sınavla 55 kaymakam alacak. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan duyuruya göre, üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olan adaylar katılabilecek. Yazılı sınav 16 Ocak 2011 Pazar günü saat 09.30'da Ankara'da yapılacak. Sınava üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olanlar katılabilecek. 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSSP37) 75 ve üzeri almış olmakta adaylarda aranacak şartlar arasında yer almakta. Adaylar başvurularını e-Devlet şifre numaraları ile 29 Kasım - 10 Aralık 2010 tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr internet adresinden kaymakam adaylığı müracaat formunu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacak. Müracaat için tanınan son gün saat 18.00'de sistem müracaatlara kapatılacak. e-Devlet şifresi bulunmayan adaylar, bulundukları yer PTT merkez müdürlüklerinden (şahsen başvuru üzerine ve 1 lira karşılığında) e-Devlet şifresi alacak. -İGEME 15 UZMAN YARDIMCISI ALACAK- Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME), sınavla sözleşmeli statüde açıktan atama ile 15 İGEME uzman yardımcısı alacak. Resmi Gazetede yer alan duyuruya göre, sözlü sınav, 20 Ocak 2011 tarihinde Ankara'da İGEME'de (Kızılay Mithatpaşa Caddesi numara 60) yapılacak. Adaylarda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27 – 28 Haziran 2009 veya 10 – 11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından birinden KPSS P78, KPSS P79 ve KPSS P81 puan türlerinden 80 ve daha yukarı puan almış olmaları şartı aranacak. Ayrıca sınava en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile ticari bilimler fakültesinin uluslararası ticaret ve/veya işletmecilik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki fakülte, yüksekokul veya bölümlerden mezun olan adaylar katılabilecek. Adaylar başvurularını 13-31 Aralık 2010 tarihlerinde saat 17.00'ye kadar Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezine yapacak. -DEVLET OPERA VE BALESİ SINAVLA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK- Bu arada Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sınavla sözleşmeli personel alacak. Gazetelerde yer alan ilanlara göre Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere personel alınacak. Sınav tarihleri başvuran adayların sayılarına göre belirlenerek, 27 Aralık 2010 tarihinden başlamak üzere takip eden tarihlerde Genel Müdürlük ve ilgili müdürlüklerde gerçekleştirilecek. Sınavların detaylı gün, saat ve yerlerinin belirtildiği sınav programı, 23 Aralık 2010 tarihinde kurumun internet siteleri ile genel müdürlük ve müdürlüklerin ilan panolarında duyurulacak. Başvurular 1 Aralıkta başlayacak ve 17 Aralıkta saat 17.00'de sona erecek. Başvuru ile ilgili ayrıntılar, kurumun ''www.devoperabale.gov.tr'' veya ''www.dobgm.gov.tr'' internet sitelerinden öğrenilebilecek. Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde çalıştırılıcak personelin pozisyonları ve sayıları şöyle: ''Sanatkar memurlar: Bale (Ankara 2, İstanbul 4, İzmir 4, Mersin 8, Antalya 6, Samsun 2), Solo (Mersin 2, Antalya 4), Koro-soprano (İstanbul 2, İzmir 2, Mersin 1, Samsun 1), Koro-alto (İstanbul 2, Mersin 3, Antalya 2, Samsun 1), Koro-tenor (Ankara 2, İzmir 2, Mersin 3, Antalya 1, Samsun 1), Koro-bariton (Mersin 1, Antalya 1, Samsun 2), Koro-bas (Mersin 1), Orkestra-keman (Ankara 2, İstanbul 2, İzmir 1, Mersin 4, Antalya 4, Samsun 2), Orkestra-viyola (İzmir 1, Mersin 2, Antalya 1, Samsun 1), Orkestra-viyolonsel (Ankara 1, İstanbul 1, Antalya 2, Samsun 1), Orkestra-kontrabas (İzmir 1, Antalya 1, Samsun 1), Orkestra-obua (İstanbul 1), Orkestra-klarnet (İzmir 1), Orkestra-fagot (İstanbul 1, Mersin 1), Orkestra-korno (Antalya 1, Mersin 1, Samsun 1), Orkestra-trompet (Ankara 1, İzmir 1, Mersin 1, Samsun 1), Orkestra-trombon (Ankara 1, Mersin 1, Antalya 1), Orkestra-tuba (İzmir 1, Mersin 1), Orkestra-vurmalı sazlar (Antalya 2, Samsun 1), Orkestra-arp (Mersin 1), Orkestra-piyano (Mersin 1, Antalya 1, Samsun 1), Bale-notatörü (İstanbul 1), Uygulatıcı uzman memurlar: Repetitör (Ankara 1), Kondüvit (Mersin 1, İzmir 1), Suflör (Ankara 1), Tenik müdür (Ankara 1)''