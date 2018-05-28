İçişleri Bakanlığı: 3'ü gri listede toplam 42 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan sözde üst düzey sorumlu 3 kişinin de aralarından bulunduğu 42 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında güvenlik güçleri tarafından 1483 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 730 terör (PKK/KCK 145, Aşırı Sol 7, DEAŞ 33, FETÖ/PDY 545), 3 bin 204 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 75 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 9 kişi gözaltına alındı.

42 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar gir kategoride bulunan \'Şevger\' kod adlı Zeynal Küçük, \'Fuat Fikri\' kod adlı Fuat Akkaya, \'Kendal Gri\' kod adlı Adnan Çelik adlı teröristlerin de aralarından bulunduğu 3\'ü sözde üst düzey olak üzere 21\'i ölü, 6\'sı sağ ve 15\'i teslim olmak üzere 42 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlarda 5 ilde 11 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 18\'i ağır ve uzun namlulu toplam 29 silah, 18 el bombası, 3 bin 541 adet muhtelif mühimmat ele geçirilirken 268 kilogram patlayıcı madde ile 22 adet el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKCILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 380 operasyonda; 868 kilogram esrar, 349 kilogram eroin, 2,24 kilogram kokain, 1,5 kilogram afyon sakızı, 5,3 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 3,2 kilogram metamfetamin, 20 bin 239 adet ecstasy hap, 239 adet captagon, 7 bin 109 adet sentetik ecza ve 142 bin 355 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca 459 bin 737 paket kaçak sigara, 57 bin 379 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 3 bin 204 kişi gözaltına alındı.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 484 şüpheli gözaltına alınırken 100 kilogram esrar, 2,5 kilogram eroin, 0,1 kilogram kokain, 2,6 kilogram sentetik kannabionid, 1,2 kilogram metamfetamin, 7 bin 490 adet ecstasy, 4 bin 492 adet sentetik ecza ve 2 bin 522 kök kenevir ile 25 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 754 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 420 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında ise 651\'i denizlerde olmak üzere 4 bin 633 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 97 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.