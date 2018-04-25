İçişleri Bakanlığı, 34 bin yabancıya çalışma izni verdi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 33.966 yabancıya çalışma izni verdi. Türkiye'de 2016 yılında geçimlerini sağlamak isteyen 30.838 yabancı çalışma izni başvurusu yaptı. Başvuruyu yapanlardan 14.145 erkek ile 15.877 kadının başvurusu kabul edildi. Geçen yıl ise çalışma izni başvurusunda bulunan 35.380 yabancıdan 16.627'si erkek, 18.753'ü ise kadınlardan oluştu. Buna göre, erkeklerden 16.378'inin kadınlardan ise 17.588 kişi olmak üzere 33.966 yabancıya çalışma izni verildi.

Türkiye'nin dış temsilcilikleri, Türkiye'ye gelmek için vize başvurusunda bulunan yabancılardan daha detaylı incelemeye tabi tutulması gerekenleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğüyle paylaşıyor.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ise vize başvurularını değerlendirerek sonuçlandırıyor. Yabancılar hakkında gerekli arşiv ve güvenlik araştırmalarına ilişkin işlemlerin yürütülmesinin ardından uygun görülen kişilere 'Türkiye vizesi' veriliyor.

Çeşitli sebeplerden dolayı 2016'da Türkiye'ye gelmek isteyen 60.125 yabancı istizan vize başvurusunda bulundu. Bu başvurulardan 23.787 yabancıya kalış, 409 yabancıya ise transit vizesi verildi. Yine aynı yıl 35.395 yabancının kalış, 534 kişinin ise transit vize başvurusu çeşitli sebeplerden dolayı reddedildi.

Geçen yıl 58.880 yabancı istizan vize başvurusunda bulunurken, 24.297 yabancıya kalış, 469 kişiye ise transit vizesi verildi. Bu arada 33.815 yabancının kalış, 299 kişinin ise transit vize başvurusu ise kabul edilmedi.