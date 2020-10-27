İçişleri Bakanlığı: 29 Ekim kutlanacak; hem de coşkuyla!

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yasaklandığı yönündeki iddialara yanıt verirken, “29 Ekim kutlanacak; hem de coşkuyla” dedi.

Sözcü Çataklı Twitter mesajında 29 Ekim’in pandemi koşullarına uygun şekilde tüm ülkede çoşkuyla kutlanması istenildiğini belirterek şunları kaydetti:

"İllere gönderdiğimiz genelgemizde kutlamalara ilişkin herhangi bir yasaklama söz konusu değildir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları; tek bir tören yapılması yerine salgınla mücadele şartları göz önünde bulundurularak gün boyuna yayılacak şekilde temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları gözetilerek;

- Çelenk sunma törenleri,

- Evlerin cam ve balkonlarının şanlı bayrağımız ile donatılması,

- Çevrimiçi etkinlikler (konserler, gösteriler)

- Ses ve ışık gösterileri,

- Mobil araçlarla ses ve müzik yayını gibi kutlama komitelerince belirlenecek program çerçevesinde, vatandaşlarımızın sağlığını da koruyacak şekline planlanarak, coşkuyla kutlanacaktır.

Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz!