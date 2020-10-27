T24 LogoT24 Logo
Gündem

İçişleri Bakanlığı: 29 Ekim kutlanacak; hem de coşkuyla!

27 Ekim 2020 00:36

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yasaklandığı yönündeki iddialara yanıt verirken, “29 Ekim kutlanacak; hem de coşkuyla” dedi.  

Sözcü Çataklı Twitter mesajında 29 Ekim’in pandemi koşullarına uygun şekilde tüm ülkede çoşkuyla kutlanması istenildiğini belirterek şunları kaydetti:

"İllere gönderdiğimiz genelgemizde kutlamalara ilişkin herhangi bir yasaklama söz konusu değildir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları; tek bir tören yapılması yerine salgınla mücadele şartları göz önünde bulundurularak gün boyuna yayılacak şekilde temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları gözetilerek;
- Çelenk sunma törenleri,
- Evlerin cam ve balkonlarının şanlı bayrağımız ile donatılması,
- Çevrimiçi etkinlikler (konserler, gösteriler)
- Ses ve ışık gösterileri,
- Mobil araçlarla ses ve müzik yayını gibi kutlama komitelerince belirlenecek program çerçevesinde, vatandaşlarımızın sağlığını da koruyacak şekline planlanarak, coşkuyla kutlanacaktır.
Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz!

ETİKETLER

içişleri bakanlığı29 ekim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24