İçişleri Bakanlığı: 248 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma asayiş birimlerinin geçmiş yıllara ait 248 faili meçhul cinayet aydınlatıldığını duyurdu.

Yapılan bilgilendirmede, "Geçmiş yıllarda meydana gelen ancak failleri o dönemde ortaya çıkarılmamış olaylar emniyet ve jandarmanın özel çalışması sonucu aydınlatılmaya başlandı. Bu kapsamda emniyet ve jandarma asayiş birimlerinde kasten öldürme olaylarının aydınlatılması için özel ekipler kuruldu. Uzmanlaşan personeller arasından seçilen bu özel ekipler, kasten öldürme olaylarıyla ilgili muhafaza altına alınan delil ve belgelerdeki her ayrıntıyı titizlikle inceledi. Ayrıca olayların aydınlatılmasında bu özel ekiplerin yanı sıra jandarma ve emniyetin avuç izi ve parmak izi veri tabanı, ateşli silahlarla meydana gelen olayların tek veri bankasında toplanmasına imkân sağlayan balistika projesi ile 'DNA Veri Entegrasyonu' da etkili oldu" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sayede geçmiş yıllarda yaşanan ancak yaşandığı dönemde aydılatılamamış birçok faili meçhul kasten öldürme olayı da çözüme kavuştu. Emniyet ve jandarma asayiş birimlerince 1990-98 yılları arasında meydana gelen 8 olay, 2000-2005 yılları arasında meydana gelen 27 olay, 2006-2011 yılları arasında meydana gelen 41 olay, 2012-2018 yılları arasında meydana gelen 172 olay olmak üzere toplam 248 faili meçhul kasten öldürme olayı aydınlatıldı."