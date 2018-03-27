İçişleri Bakanlığı: 23 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 24 saatte iç güvenlik birimlerince yapılan operasyonlarda; Hatay Amanoslar\'da 11, Tunceli\'de 7, Mardin Dargeçit\'te 3, Batman Sason\'da 2 olmak üzere toplam 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.