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İçişleri Bakanlığı: 23 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 24 saatte iç güvenlik birimlerince yapılan operasyonlarda; Hatay Amanoslar'da 11, Tunceli'de 7, Mardin Dargeçit'te 3, Batman Sason'da 2 olmak üzere toplam 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

27 Mart 2018 13:17

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 24 saatte iç güvenlik birimlerince yapılan operasyonlarda; Hatay Amanoslar\'da 11, Tunceli\'de 7, Mardin Dargeçit\'te 3, Batman Sason\'da 2 olmak üzere toplam 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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ANKARA DHA İÇİŞLERİ BakanlığıHatay AmanoslarTunceliMardin DargeçitBatman Sason

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