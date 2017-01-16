T24 LogoT24 Logo
Gündem

İçişleri Bakanlığı: 222 operasyonda 20 terörist etkisiz hale getirildi

"872 kg esrar, 186 kg eroin, 57 kg afyon, 45.145 adet uyuşturucu hap, 6 kg metamfetamin, 10 kg sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi"

16 Ocak 2017 15:59

İçişleri Bakanlığı, 09-16 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlenen toplam 222 operasyonda 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Doğan haber Ajası'nda (DHA) yer alan habere göre, 09-16 Ocak 2017 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 222 operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen bu operasyonlarda; 11’i ölü, 3’ü teslim olan, 6’sı sağ yakalanan olmak üzere toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi. PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 419 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 40’ı tutuklandı. Teröristler tarafından kullanılan 23 sığınak/barınak/mağara ve tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi. 130 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde, 19 el bombası, 19’u ağır ve uzun namlulu (1 Biksi, 16 Kaleşnikov, 1 M16, 1 Kanas) olmak üzere 103 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirildi.

İşte operasyonlardan görüntüler:

872 kg esrar, 186 kg eroin, 57 kg afyon, 45.145 adet uyuşturucu hap, 6 kg metamfetamin, 10 kg sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 12.038.240 tl olan; 1.699.140 adet kaçak sigara, 36.065 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 779 kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında; 24’ü denizlerde olmak üzere 2.513 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 42 organizatör yakalanarak gözaltına alındı ve bunlardan 17’si tutuklandı. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında; DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 72 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 15’i tutuklandı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında; 839 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 405’i tutuklandı. 

 

ETİKETLER

İçişleri Bakanlığıaçıkladıoperasyonteröristetkisizgetirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24