İçişleri Bakanlığı: 22 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan Adil kod adlı Muhdi Başçı adlı sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından 1495 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 857 terör (PKK/KCK 150, Aşırı Sol 26, DEAŞ 94, FETÖ/PDY 587), 3 bin 198 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 245 Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 300 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan Adil kod adlı Muhdi Başçı adlı sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlarda 4 ilde 8 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 4\'ü ağır ve uzun namlulu toplam 8 silah, 24 el bombası, 3 bin 58 adet muhtelif mühimmat ele geçirilirken 115 kilogram patlayıcı madde ile 13 adet el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKCILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve Kaçakcılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 356 operasyonda; 422 kilogram esrar, 252 kilogram eroin, 15,20 kilogram kokain, 1 kilogram afyon sakızı, 6,7 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 4 kilogram metamfetamin, 28 bin 886 adet ecstasy hap, 488 adet captagon, 1004 adet sentetik ecza ve 118 bin 529 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca 357 bin 388 paket kaçak sigara, 61 bin 746 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 3 bin 198 kişi gözaltına alındı.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 382 şüpheli gözaltına alınırken 33 kilogram esrar, 10 kilogram eroin, 1 kilogram afyon sakızı, 1 kilogram kokain, 1,6 kilogram sentetik kannabionid, 3,6 kilogram metamfetamin, 28 bin 886 adet uyuşturucu hap ve 358 kök kenevir ile 23 tabanaca ve tüfek ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 530 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 242 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında ise 1005\'i denizlerde olmak üzere 2 bin 941 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 245 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.



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