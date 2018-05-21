İçişleri Bakanlığı: 21 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 11\'i ölü, 8\'i sağ ve 2\'si teslim olmak üzere 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

​İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında güvenlik güçleri tarafından 1338 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 190\'ı PKK/KCK, 16\'sı aşırı sol, 35\'i DEAŞ, 527\'si FETÖ/PDY olmak üzere 768 şüpheli terör, 3 bin 216 kişi uyuşturucu ve kaçakçılık, 75 kişi de düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 59 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 11\'i ölü, 8\'i sağ ve 2\'si teslim olmak üzere 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlarda, 4 ilde terör örgütlerinin kullandığı 6 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 13\'ü ağır ve uzun namlulu toplam 17 silah, 63 el bombası, 3 bin 100 muhtelif mühimmat ele geçirildi, 326 kilogram patlayıcı madde ile 7 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKCILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 516 operasyonda ise 1 ton 684 kilogram esrar, 328 kilogram eroin, 2.4 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 3 kilogram metamfetamin, 32 bin 682 ecstasy hap, 1355 captagon hap, 3 bin 496 sentetik ecza ve 536 bin 844 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 243 bin 93 paket kaçak sigara, 62 bin 808 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 3 bin 216 kişi gözaltına alındı.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 471 şüpheli gözaltına alınırken, 65 kilogram esrar, 5,2 kilogram eroin, 1,3 kilogram sentetik kannabionid, 1,5 kilogram metamfetamin, 17 bin 223 uyuşturucu hap ve 821 kök kenevir ile 22 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber suçlarla mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 803 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 413 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 1069\'u denizlerde olmak üzere 4 bin 564 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 75 organizatör de yakalanarak gözaltına alındı.



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