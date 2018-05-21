İçişleri Bakanlığı: 21 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 11\'i ölü, 8\'i sağ ve 2\'si teslim olmak üzere 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

​İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında güvenlik güçleri tarafından 1338 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 768 terör (PKK/KCK 190, Aşırı Sol 16, DEAŞ 35, FETÖ/PDY 527), 3 bin 216 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 75 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 59 kişi gözaltına alındı.



Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 11\'i ölü, 8\'i sağ ve 2\'si teslim olmak üzere 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlarda 4 ilde 6 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 13\'ü ağır ve uzun namlulu toplam 17 silah, 63 el bombası, 3 bin 100 adet muhtelif mühimmat ele geçirilirken 326 kilogram patlayıcı madde ile 7 adet el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKCILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 516 operasyonda; 1 ton 684 kilogram esrar, 328 kilogram eroin, 2.4 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 3 kilogram metamfetamin, 32 bin 682 adet ecstasy hap, 1355 adet captagon, 3 bin 496 adet sentetik ecza ve 536 bin 844 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca 243 bin 93 paket kaçak sigara, 62 bin 808 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 3 bin 216 kişi gözaltına alındı.



SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 471 şüpheli gözaltına alınırken 65 kilogram esrar, 5,2 kilogram eroin, 1,3 kilogram sentetik kannabionid, 1,5 kilogram metamfetamin, 17 bin 223 adet uyuşturucu hap ve 821 kök kenevir ile 22 tabanca ve tüfek ele geçirildi.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 803 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 413 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında ise 1069\'u denizlerde olmak üzere 4 bin 564 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 75 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.