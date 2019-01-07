İçişleri Bakanlığı: 2018'de uyuşturucu operasyonlarında rekor kırıldı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2018 yılında düzenlenen 147 bin 562 uyuşturucu operasyonunda 204 bin 780 kişinin gözaltına alındığını, 23 bin 134 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen yıl zehir satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar ve bu operasyonlardaki gözaltı ve tutuklu sayıları ile ele geçirilen uyuşturucu madde miktarında Cumhuriyet dönemi rekoru kırıldığı belirtildi. Açıklamaya göre operasyonlarda 18 ton eroin, 1 ton 165 kilogram kokain, 8 milyon 556 bin 529 adet ecstasy, 1 ton 168 kilogram bonzai ele geçirildi. Açıklamada, \"Terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturcuya geçen yıl ağır darbe vuruldu. 2018 yılında güvenlik güçlerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen operasyonlar, gözaltı ve tutuklu sayıları ile ele geçirilen madde miktarında Cumhuriyet döneminin en büyük sayılarına ulaşıldı\" denildi.

TRAFİKTE ARAÇ SAYISI ARTTI

İçişleri Bakanlığı, 2018 yılının son iki ayında trafikteki araç sayısında, bir önceki yılın Kasım ve Aralık ayına göre yüzde 2.9’luk bir artış yaşandığını açıkladı. Açıklamaya göre karayollarındaki araç sayısında meydana gelen artışa rağmen alınan trafik önlemleri sayesinde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayısı azaldı. 2018\'in Kasım ve Aralık aylarında, 2017\'nin Kasım ve Aralık aylarına göre; ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 26.7, yaralanmalı trafik kazası sayısı yüzde 10.5 azalırken, olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 30, yaralı sayısı ise yüzde 11.6 azaldı.

