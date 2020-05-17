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İçişleri Bakanlığı: 1 Haziran - 1 Ekim arasında toplu taşımada yüzde 50 doluluk ve maske kullanımı takip edilecek 

17 Mayıs 2020 12:19

İçişleri Bakanlığı,  "1 Haziran - 1 Ekim arasında toplu taşımada yüzde 50 doluluk ve maske kullanımı takip edilecek" açıklamasını yaptı. 

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre 1 Haziran-1 Ekim arasında toplu taşıma araçları ve otobüslerde yüzde 50 doluluk ve maske kullanımı kriterleri titizlikle takip edilecek, trafik denetimlerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek. 

 

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