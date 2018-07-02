İçişleri Bakanlığı: 1 haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 21\'i ölü, 4\'ü sağ ve 11\'i teslim olmak üzere toplam 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında güvenlik güçleri tarafından 1363 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 985 terör (PKK/KCK 170, Aşırı Sol 5, DEAŞ 33, FETÖ/PDY 777), 2 bin 805 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 66 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3 bin 856 kişi gözaltına alındı.

36 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 21\'i ölü, 4\'ü sağ ve 11\'i teslim olmak üzere toplam 36 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Yapılan operasyonlarda 2 ilde 2 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 19\'u ağır ve uzun namlulu toplam 28 silah, 18 el bombası, 3 bin 554 adet muhtelif mühimmat, 74 kilogram patlayıcı ele geçirilirken 11 adet el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKCILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 183 operasyonda; 314 kilogram esrar, 252 kilogram eroin, 13 kilogram kokain, 0,5 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 4,5 kilogram metamfetamin, 15 bin 154 adet ecstasy, 452 adet captagon, 261 adet sentetik ecza ve 449 bin 876 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca 315 bin 265 paket kaçak sigara, 68 bin 875 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 2 bin 805 kişi gözaltına alındı.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 375 şüpheli gözaltına alınırken 127,5 kilogram esrar, 0,5 kilogram eroin, 0,7 kilogram kokain, 0,4 kilogram sentetik kannabionid, 4,3 kilogram metamfetamin, 2 bin 576 adet ecstasy, 11 adet captagon, 168 adet sentetik ecza ve 3 bin 218 kök kenevir ile 29 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 408 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 281 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında ise 457\'si denizlerde olmak üzere 3 bin 138 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 66 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.