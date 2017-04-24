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İçişleri Bakanlığı: 1 haftada 321 operasyon düzenlendi; 66 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonlar kapsamında 127 şüpheli de gözaltına alındı

24 Nisan 2017 15:55

İçişleri Bakanlığı, 17-24 Nisan tarihleri arasında terör örgütlerine yönelik 321 operasyon düzenlendiğini belirterek "Son bir haftada bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 321 operasyon düzenlendi. Bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 185, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 47, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında bin 15, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 26 zanlı gözaltına alındı.Operasyonlarda 53'ü ölü, 5'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 66 teröristi etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Siirt, Tunceli ve Bingöl'de terör örgütü mensuplarınca kullanılan 63 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 30 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince 2 ton patlayıcı yapımında kullanılan madde, 65 el bombası, 70'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 77 silah ele geçirildi.

 

Uyuşturucu operasyonları

 

Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 72 ilde 613 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda 2 ton 900 kilogram esrar, 94 kilogram eroin, 5 kilo 600 gram kokain, 12 kilogram metamfetamin, 1 kilo 700 gram bonzai, 7 kilo 500 gram afyon sakızı, 45 kilo 295 gram kök kenevir, 33 bin 654 uyuşturucu hap ile 769 bin 510 adet kaçak sigara ve 52 ton 447 litre akaryakıt ele geçirildi, 918 kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 401'i denizlerde olmak üzere 2 bin 124 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 60 kişi gözaltına alındı.

Aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Adana'nın da bulunduğu 17 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen planlı uyuşturucu operasyonlarında da 127 şüpheli gözaltına alındı.

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