İçişleri Bakanlığı: 1 haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında güvenlik güçleri tarafından 2 bin 421 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 774 terör (PKK/KCK 257, Sol 26, DEAŞ 32, FETÖ/PDY 459), 4 bin 475 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 101 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 350 kişi gözaltına alındı.



23 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 23 terörist (7 ölü, 4 sağ/yaralı, 12 teslim) etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlarda 3 ilde 13 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 25\'i ağır ve uzun namlulu 34 silah, 24 el bombası, 303 kilogram patlayıcı madde ile 3 bin 48 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 45 adet el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 3 bin 438 operasyonda; 2 ton 976 kilogram esrar, 273 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 1 kilogram sentetik kannabionid (bonzai), 6 kilogram metamfetamin, 48 kilogram afyon, 19 bin 817 adet ecstasy, 5 milyon 400 bin 463 adet captagon, 1423 adet sentetik ecza ve 4 bin 688 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca 513 bin 506 paket kaçak sigara ve 55 bin 723 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 4 bin 475 kişi gözaltına alındı.



ASAYİŞ UYGULAMALARI

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak \'Türkiye Huzur Güven Uygulaması\' yapıldı. 63 bin 140 personelin katılımıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu 10 bin 254 farklı noktada yapılan uygulamada, aranan 1361 kişi yakalandı. 24 bin 326 iş yeri ve 118 bin 112 araçta yapılan denetimlerde ise 610 araç ve 127 iş yerine işlem yapıldı. Denetimlerde 122 silah, 2 kilogram uyuşturucu, 8 bin 632 paket kaçak sigara ve 278 bin 84 piroteknik madde ele geçirildi.

Ayrıca yine ülke genelinde yasadışı sigara satışının önlenmesi amacıyla yapılan \'Duman-6\' uygulamasıyla tekel, büfe ve tütün satan 1718 iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde 7\'si aranan 98 kişi gözaltına alınırken, 10 ruhsatsız silah ve 164 bin 697 paket kaçak sigara ele geçirildi. İş yerlerine de 1 milyon 700 bin TL idari para cezası uygulandı.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 320 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 263 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında ise 575\'i denizlerde olmak üzere toplam 7 bin 303 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 101 organizatör gözaltına alındı.