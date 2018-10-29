İçişleri Bakanlığı: 1 haftada 20 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında ülke genelinde yapılan operasyonlar, silahlı terör örgütleri, uyuşturucu, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele başlıklıklarıyla sıraladı.

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklama şöyle:

\"Son bir haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında güvenlik güçleri tarafından 2 bin 614 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklıkyaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 757 terör (PKK/KCK 186, Sol 26, DEAŞ 67, FETÖ/PDY 478), 4 bin 952 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından; 205 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 914 kişi gözaltına alındı.

20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 20 terörist (5 ölü, 7 sağ/yaralı, 8 teslim) etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 3 ilde 4 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 16\'sı ağır ve uzun namlulu toplam 19 silah, 25 el bombası, 54 kilogram patlayıcı madde ile 783 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi, 5 adet el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKCILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 3 bin 436 operasyonda; 420 kilogram esrar, 425 kilogram eroin, 11 kilogram afyon, 272 kilogram sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), 2 kilogram metamfetamin, 2 bin 190 adet sentetik ecza, 1 milyon 30 bin 307 adet ecstasy, 2 milyon 17 bin 478 adet captagon ve 271 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 261 bin 277 paket kaçak sigara ve 121 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bu 4 bin 592 kişi gözaltına alındı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 277 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 232 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında ise 755\'i denizlerde olmak üzere 6 bin 749 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 205 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.\"