İçişleri Bakanlığı: 1 haftada 11 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir hafta içinde düzenlenen iç güvenlik operasyonları kapsamında 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında güvenlik güçleri tarafından 2 bin 449 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 682 kişi terör (PKK/KCK 153, Sol 14, DEAŞ 29, FETÖ/PDY 486), 3 bin 831 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 164 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 677 kişi gözaltına alındı.



11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 11 terörist (3 ölü, 5 sağ, 3 teslim) etkisiz hale getirildi.



Yapılan operasyonlarda 4 ilde 33 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 5\'i ağır ve uzun namlulu toplam 18 silah, 200 kilogram patlayıcı madde ile 6 bin 219 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 827 operasyonda; 376 kilogram esrar, 137 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 10 kilogram afyon, 2 kilogram sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), 5,41 kilogram metamfetamin, 323 bin 277 adet captagon, 11 bin 191 adet sentetik ecza, 12 bin 875 adet ecstasy ve 30 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca 296 bin 994 paket kaçak sigara ve 28 bin 468 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 3 bin 831 kişi gözaltına alındı.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 324 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 280 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında ise 149\'u denizlerde olmak üzere 5 bin 313 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 164 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.