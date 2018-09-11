İçişleri Bakanlığı: 1 ayda yaklaşık 2 ton eroin ele geçirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından Ağustos ayında yapılan operasyonlarda yaklaşık 2 ton eroinin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı\'nda yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet ve jandarma narkotimleri yurt genelinde zehir satıcılarına yönelik operasyonlarını aralıksız olarak sürdürüyor. 2018\'in ilk 8 ayında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27\'lik bir artış yaşandı. Yürütülen başarılı operasyonlar ele geçirilen madde miktarını da arttırdı. Buna göre yılın ilk 8 ayında ele geçirilen eroin miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 53 artarak 11 ton 983 kilogram oldu. Ayrıca bu yılın Ağustos ayında yaklaşık 2 ton esrar, 2 ton eroin, bir ton kokain ele geçirilirken, eroin miktarı bir önceki aya göre yüzde 426 arttı.

8 AYDA 14 964 KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bu yılın ilk 8 ayında 94 bin 853 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 132 bin 710 şüpheliden 14 bin 964\'ü tutuklandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında operasyon sayısında yüzde 27, gözaltı sayısında yüzde 25, tutuklu sayısında ise yüzde 8\'lik artış yaşandı. Geçen yıl 8 aylık dönemde 72 bin 662 operasyonda 103 bin 257 kişi gözaltına alınmış, bunların 13 bin 853\'ü tutuklanmıştı.

2018\'İN İLK 8 AYINDA 48 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

2018\'in ilk 8 ayında uyuşturucu operasyonlarında; 48 ton esrar, 11 ton 983 kilogram eroin, 1 ton 79 kilo gram kokain, 180 kilogram afyon, 535 kilogram bonzai hap, 306 kilogram metamfetamin, 6 milyon 168 bin 25 adet ectasy, 8 milyon 674 bin 754 adet captagon, 399 bin 111 adet sentetik ecza ve 6 milyon 565 bin 543 adet kök kenevir ele geçirildi.



2 TON EROİN, 2 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Son bir ayda yaklaşık 2 ton eroin, 2 ton esrar, bir ton kokain, 23 kilogram afyon, 2 milyon 414 bin 475 adet captagon, 7 bin 700 adet sentetik ecza ve 757 bin adet kök kenevir ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerde bu yılın Temmuz ve Ağustos ayları kıyaslandığında; kokain yüzde 3843, eroin yüzde 426, afyon yüzde 19, ectasy yüzde 1710 arttı.