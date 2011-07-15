İçişleri Bakanı'nın açıklaması kafa karıştırdı: Yangının sebebi bir şey ifade etmiyor mu!

T24- İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı'nın, adını açıklamadığı bir korucunun iddiasına dayanarak verdiği "13 askerin şehit eden yangının el bombasıyla çıkmadığı" haberini değerlendirirken ilginç bir ifade kullandı. Şahin, Genelkurmay Başkanlığı'nın "teröristlerin attığı el bombasından" kaynaklandığını açıkladığı yangının birçok nedenden çıkmış olabileceğini belirterek, “Sebebi bir şey ifade etmez, sonuçta yakılmıştır. Herkes aklını başına alısın” dedi.





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İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Diyarbakır’da 13 askerin şehit olmasıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Şahin, şunları söyledi:

“Maalesef bağırlara taş basarak, üzüntülerini yüreklerine akıtarak güvenlik güçlerimiz çalışmalarını devam ettiriyor, ettirecekler. Bunun aksini düşünmek mümkün değil.

Burası sıradan bir ülke değil, bu millette sıradan bir millet değil. İçinden veya dışından kim olursa olsun bu gemiyi bu yeryüzünde yürümekten alıkoyacak bir güç yok, olamaz. Bir taraftan şehitlerimizin cenazesini inançlarımıza törelerimize uygun bir şekilde acımızla ama onurumuzla onlara saygıyla, rahmet dileklerimizle ve niyazımızla kaldıracağız. Ama aynı anda çalışmalar her türlü devam edecek.

Yangının 3-5 sebebi vardır. Ya ateşle çıkar ya bombayla ya roketle ya da benzinle çıkar. Netice itibariyle yakılmıştır. Şu anda sebebini söylemek bir şey ifade etmiyor. Herkesin aklını başına alması gerekiyor.

Bu ülke özgürlüklerin alabildiğince var olduğu ve doya doya yaşandığı bir ülkedir. O kadar ki özgürlükleri sonuna kadar yaşayıp, ‘Bu ülkede hala özgürlük yok’ diyecek kadar özgürlüklerin yaşandığı bir ülkedir. Var olan özgürlüklerin varlığını inkar edecek kadar beyni, aklı özgürlükten yoksun olan birtakım insanlar var. Bu gerçekle karşı karşıyayız. Her olayın olduğu anda başka gelişmeler vardır, dolayısıyla hayatta bir tek olay olmuyor. Bir şeyi başka bir şeyle bağlantılı hale getirmek çokta onun izahı için yeterli değildir.”

