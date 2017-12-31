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İçişleri Bakanı'ndan yeni yıl mesajı: Gayretimizin herkesi memnun etmediğini biliyoruz

"2019’daki yeni başlangıcımız için, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için çalışmaya devam ediyoruz"

31 Aralık 2017 16:57

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. "Her değişim, içinde bir umut barındırır" diyen Soylu, "Gayretimizin herkesi memnun etmediğini biliyoruz. 15 Temmuz’dan, Filistin’den, terör örgütlerine kamyon kamyon gönderilen silahlardan biliyoruz" ifadesini kullandı. 

Soylu, şunları söyledi:

“21. yüzyılın başından itibaren terör, şiddet, göç gibi sorunların giderek arttığı dünyada ülkemiz, pozitif yönde hızlı bir değişim ve kalkınma hamlesinin içindedir. Ve böylesi bir dünyaya inat Türkiye; barışın, huzurun, ‘gücün değil, hakkın’ hakim olduğu bir gelecek için çalışmaya, ‘bazı’ çocuklar için değil, bütün çocuklar için umut olmaya devam etmektedir.”

“Bu gayretimizin herkesi memnun etmediğini biliyoruz. 15 Temmuz’dan, Filistin’den, terör örgütlerine kamyon kamyon gönderilen silahlardan biliyoruz. Ama yine de, aziz milletimizin ve dünyanın mazlum milletlerinin umudunu, var gücümüzle savunuyoruz. Ve 2019’daki yeni başlangıcımız için, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için çalışmaya devam ediyoruz.”

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