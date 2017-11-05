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İçişleri Bakanı'ndan TÜSİAD Başkanı'na OHAL tepkisi

"Bir sorun bize bakalım, Türkiye niye OHAL’de ve bu OHAL kime?"

05 Kasım 2017 12:36

çişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması gerektiğini’ söyleyen Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik’e çıkıştı. Soylu, Bileceik’in bu sözleri ‘birilerinin üfürmesiyle söylediğini’ savundu.

Trabzon’da bir otel açılışında konuşan Soylu, ‘OHAL’in Türkiye’yi uluslararası alanda kötü gösterdiğini’ belirten Bilecik’e şunları söyledi: 

“Bir cümle de olağanüstü hal ile ilgili söylemek istiyorum. Geçen gün TÜSİAD Başkanı olağanüstü halin kalkması gerektiğini söylüyor. Türkiye’nin önemli sivil toplum örgütlerinden birisinin başkanı. Bir sorun bize bakalım? Türkiye niye OHAL’de ve bu OHAL kime? Soruyor musun? Ama birilerinin üfürmesiyle beraber Türkiye’nin OHAL şartlarını ortadan kaldırılmasını istiyorsun. Tam FETÖ ile mücadele ettiğimizin ortasında.”

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İçişleri BakanıSüleyman SoyluTÜSİADErol BilecikOHAL

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