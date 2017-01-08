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İçişleri Bakanı'ndan 'Sürmene yangını' açıklaması

Yangının çıkış nedenine ilişkin adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi

08 Ocak 2017 22:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Sürmene ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili olarak "Sürmene'mize, güzel Çamburnu'muza geçmiş olsun" dedi.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Soylu, "Orman yangınını söndürmek için gece boyu çalışan kardeşlerimize teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Çamburnu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınan orman yangını, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçe belediyeleri itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Orman Bakanı: Yanan alanlar kati surette başka maksatla tahsis edilemez

Söz konusu yangınla ilgili olarak açıklama yapan Orman Bakanı Veysel Eroğlu da, "Yanan orman sahalarını 1 yıl içerisinde ağaçlandırıyoruz. Yanan alanlar kati surette başka maksatla tahsis edilemez. Hükümetimiz döneminde yanan bir metrekare dahi orman alanı başka bir maksatla tahsis edilmemiştir ve aynı yıl ağaçlandırılmıştır" demişti.

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