İçişleri Bakanı'ndan 'Man Adası tazminatı' yorumu: Zıplatayım mı Kılıçdaroğlu'nu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Man Adası belgeleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesine 197 bin lira tazminat ödemeye mahkûm olmasıyla ilgili “Yine çaktı biliyorsunuz. Rahatlamıştır şimdi. Bu Kılıçdaroğlu bu paraları nereden bulup ödüyor? Herkese mahkeme... Eskiden rahat ödüyordu biliyor musunuz? Size bir tüyo vereyim mi, yine zıplatayım mı onu? Eskiden rahat ödüyor. Ataşehir, Beşiktaş belediyeleri varken 'Gelsin paralar' diyordu. El altından arka kapıdan... Şimdi bu paraların nasıl ödeneceğinin peşine düşmeyen namerttir" açıklamasında bulundu.

Soylu, “Siz Afrin'e giremezsiniz' demelerine rağmen ne Avrupa'ya baktık ne Amerika'ya baktık, sildik süpürdük oraları. Biz makus talihimizi yendik" ifadelerini kullandı.

AKP Esenler İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uhud Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlara hitap etti.

Geçmişte yaşanan çeşitli sıkıntılardan ve bunların yol açtığı sonuçlardan bahseden Soylu, şunları kaydetti:

"Biz makus talihimizi yendik. Nasıl yendik? Allah'ımıza şükürler olsun, Amerika'dan parmak sallamalarına rağmen, 'Siz Afrin'e giremezsiniz' demelerine rağmen, 'Cerablus'ta işiniz yok' demelerine rağmen bir liderimizle ve onun arkasında, ciddi ve güçlü duran bir irade ve milletimizle birlikte biz, bize tehlike oluşturan ve ülkemizi tehdit etmeye çalışan ne Avrupa'ya baktık ne Amerika'ya baktık, ne ona baktık, ne buna baktık, sildik süpürdük oraları. Biz makus talihimizi yendik."

"İşimizi yarım bırakmayalım"

Milletin iradesiyle Türkiye'de büyük işlerin başarıldığını söyleyen Soylu, Türkiye'nin “dünyanın parmak ısırarak izlediği bir ülke” olduğunu ifade etti. Yapacak çok işin olduğunu aktaran Soylu, katılımcılara şöyle seslendi:

"Terörle mücadele ediyoruz, yarım bırakalım mı? PKK ile mücadele ediyoruz, tasfiye ediyoruz, sıçan gibi dağlarda kaçırtıyoruz, yarım bırakalım mı? Aynı zamanda şu hain, Batı'nın arkasında hâlâ durmaya çalıştığı FETÖ terör örgütüyle mücadele ediyoruz, yarım bırakalım mı? Peki şu illet DHKP-C terör örgütü, son 1 yılda onlara örgüt tarihinin en büyük cezasını verdik, onlarla mücadeleyi yarım bırakalım mı? Peki, dinimizi istismar etmeye çalışan ve en sonunda kiminle ortak oldukları açık olarak ortaya çıkan DEAŞ terör örgütüyle mücadele etmeyi bırakalım mı? İşimizi yarım bırakmayalım."

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasında Man Adası iddialarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her zaman aynı duruma düştüğünü savunan Soylu, "Yine çaktı biliyorsunuz. Rahatlamıştır şimdi. Bu Kılıçdaroğlu bu paraları nereden bulup ödüyor? Herkese mahkeme... Eskiden rahat ödüyordu biliyor musunuz? Size bir tüyo vereyim mi, yine zıplatayım mı onu? Eskiden rahat ödüyor. Ataşehir, Beşiktaş belediyeleri varken 'Gelsin paralar.' diyordu. El altından arka kapıdan... Şimdi bu paraların nasıl ödeneceğinin peşine düşmeyen namerttir." diye konuştu.

Soylu, Doğu ve Güney Doğu'da belediyelerin çok büyük hizmetler gerçekleştirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mart 2014 yerel seçimlerinde Van'da reklam panosu yapmışlardı. Reklam. Musluktan akan kan. Biz ona nasıl cevap verdik biliyor musunuz? Hakkari'de 30 günde bir gün musluklar akıyordu. Şimdi 30 günde 30 gün akıyor. Cizre'de 7 günde 1 gün akıyordu. Bu belediyelerimiz geldi ya 7 günün tamamında akıyor. Beytüşşebap'ta musluklar kahverengi su akıtıyordu. Şimdi berrak akıtıyor. Biz insanız. Biz kardeşiz. Biz bu medeniyetin emrine amadeyiz. Musluklardan kan akıtanlara cevabımızı musluklardan berrak su akıtarak, vatandaşlarımıza yakışır bir hizmet yaparak verdik."

Diğer cumhurbaşkanı adaylarının Selahattin Demirtaş'a özgürlük çağrısı yapmalarını eleştiren Soylu şu ifadeleri kullandı:

"53 insanımızı şehit ettiler. Yasin Börü'yü apartmanın en tepesinden aşağıya attılar. Selahattin Demirtaş ağzı köpüklü şekilde 'Eğer çukur kazamıyorsanız kazanlara dua edin. Bu çukur bizim onurumuzdur. Mücadele bizim onurumuzdur.' diyordu. Şimdi Muharrem İnce... Bu belediyelerin genel başkanı Selahattin Demirtaş değil miydi? Teröre para sağlayan ve adam gönderen bunlar değil miydi? Yurt dışına çıkıp Türkiye'yi şikayet eden, orada birilerinden akıl alıp burada bölücülük yapmaya çalışanlar bunlar değil miydi? Bu genel başkan değil miydi? CHP'li kardeşlerim... Her zaman bu kadar talihsiz mi olursunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulayım derken Muharrem İnce diye bir adama tutuldunuz kaldınız. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldular. Muharrem İnce'yi anladım. Bu Temel Karamollaoğlu'na ne oluyor? Hayalindeki her şeyi, Türkiye'de özgürlüğü, hürriyeti, insanların fikrini, düşüncesini, istediği gibi yaşama hakkını hayal etmişti. Hepsini Tayyip Erdoğan ve bu millet sağladı. Kıskançlıklarından ve hasetliklerinden çatlıyorlar. O da Demirtaş'ın çıkmasını istiyor. Öbürü kim? Meral Akşener. Güya milliyetçi."